Una niña de 5 años se convirtió en la verdadera heroína para su mamá al salvarla de morir tras un ataque de epilepsia, ocurrido en la cocina de su casa.

Nicola Collins preparaba unos pasteles para su hija Autumn, en la población británica de Merseyside, cuando colapsó.

La mujer tuvo una convulsión delante de la niña, cuyo instinto no fue otro que pensar en pedir ayuda.

Con tan solo 5 años, Autumn todavía no sabe leer, pero lo que hizo asombró a su familia y su historia se ha hecho viral.

Mientras Collins yacía en el piso, su hija buscó una almohada y la puso bajo la cabeza de su mamá para intentar sostenerla, pero no podía.

Rápidamente, la niña echó mano de su buena memoria. Buscó el móvil de su madre, recordó la contraseña para acceder al FaceTime y llamó a una amiga.

Don't miss all of this years Little Horrors in your ECHO today pic.twitter.com/MGMlvZqRK2