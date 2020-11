View this post on Instagram

#CONMOCIÓN EN PIFO En #Pifo, parroquia de #Quito, ocurrió un #crimen la madrugada de ayer, dos niños de 5 y 9 años, fueron hallados en su cama sin vida, presuntamente estarían #envenenados, además en el mismo domicilio fue descubierto el cadáver de un hombre adulto en descomposición. La madre de los menores se encuentra en un centro de salud ya que también habría ingerido alguna #sustancia, otra fémina que había sido contratada para cuidar a los infantes también está hospitalizada. Esta última podría dar su versión y conocer así lo que ocurrió, según la #Policía Nacional.