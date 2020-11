Robert Carter se convirtió en un salvador para cinco hermanitos huérfanos. Este hombre norteamericano se propuso cambiar sus vidas, lo que no pasó con él.

De niño fue separado de sus dos hermanos, por lo que no quiso que sus hijos adoptivos sufrieran como le sucedió a él.

“Antes de que nos llevaran a orfanatos, yo era el que intentaba alimentar a mis hermanos y salía a buscar comida. Cuando nos separamos no sabía ni dónde estaban o si se ocupaban de ellos. Eso me provocó una depresión muy larga, viví triste muchos años y no quiero que ellos vivan lo que yo viví”, dijo.

De adulto, Carter quiso convertirse en un padre adoptivo con la misión de romper con las separaciones que ocurren cuando hay varios hermanos sin padres.

Fue así como inició su planteamiento legal ante la corte, afortunadamente con un resultado a su favor.

Faltaban dos hermanitas

Carter, de 29 años, adoptó a tres hermanitos Robert Jr., Gionavi y Kiontae. Faltaban dos niñas que habían sido recibidas en hogares temporales, de modo que estaban separados, según informó Times Now News.

Marionna y Makayla querían reunirse con sus hermanos, solo que ya estaban colocadas con familias distintas, pero Carter decidió actuar.

"Mis hijos nunca hablaron de mamá, nunca hablaron de papá, solo de sus hermanas, así que sabía que tenía que hacer que estuvieran juntos", relató Carter.

Una vez, el hombre oriundo de Ohio, en Estados Unidos, logró contactar a los padres temporales de las niñas para reencontrar a los cinco hermanitos y estos accedieron.

"Lloramos todo el tiempo y ese fue el momento en que pensé: Está bien, tengo que adoptarlos y mantenerlos juntos", declaró a People.

El pasado 30 de octubre, luego de varios trámites, finalmente las niñas pudieron reunirse definitivamente con sus hermanos bajo la tutela de Robert Carter con su pareja Kiontae Gillan.

Los 12 años que Robert Carter pasó entre hogares temporales y orfanatos lo llevaron a convertirse en un agente de cambio, pues se trazó como propósito no permitir que su historia se repita.