La joven activista Greta Thunberg mandó a tranquilizarse al Presidente Donald Trump, luego de que el Mandatario llamará en un tuit "detener el conteo de votos", en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que hasta el momento está siendo liderada por el candidato demócrata, Joe Biden.

"Tan ridículo. Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira. ¡Anda a ver una buena película antigua con un amigo! ¡Relájate, Donald, relájate!", señaló la menor de 17 años.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA