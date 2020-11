Aunque aún no hay resultados oficiales sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el candidato demócrata Joe Biden es quien lidera las proyecciones de todos los medios de comunicación, por lo que se mantiene optimista de llegar a la Casa Blanca.

De este modo, vía Twitter aclaró cómo piensa gobernar de resultar ganador ante el actual mandatario Donald Trump.

"Permítanme ser claro: hice campaña como un demócrata orgulloso, pero gobernaré como Presidente estadounidense", escribió.

Let me be clear: I campaigned as a proud Democrat, but I will govern as an American president. pic.twitter.com/Mv5hHI2Rb3