El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, denunció este domingo el acoso a uno de sus autobuses de campaña por parte de seguidores del mandatario Donald Trump en una autopista de Texas, un incidente que será investigado por el FBI.

Un vídeo publicado en Twitter muestra cómo varios camiones rodean y frenan un autobús de la campaña de Biden, ondeando banderas de Trump.

El Partido Demócrata indicó que el autobús, en el que viajaba la candidata al Congreso Wendy Davis, detuvo su viaje y anuló dos eventos planeados y una rueda de prensa tras lo ocurrido, citando "problemas de seguridad".

"Nunca vimos nada así o por lo menos nunca tuvimos a un presidente que pensara que era algo positivo", dijo Biden a sus seguidores en Filadelfia.

El candidato demócrata añadió que el hijo del presidente, Donald Trump Jr., hizo un vídeo en el que animó a los seguidores de su padre a "seguir así" y a encontrar dónde está la compañera de fórmula, Kamala Harris, para recibirla de la misma forma.

"Somos mucho mejor que eso", dijo Biden.

La oficina del FBI de San Antonio está investigando lo ocurrido, según dijo este domingo. El incidente llega en un contexto de preocupación sobre posibles casos de intimidación o de violencia postelectoral, en un país muy polarizado.

Miembros del Partido Demócrata en el estado de Georgia decidieron anular un acto de campaña este domingo tras enterarse de que se esperaba "la presencia de una importante milicia", debido al mitin previsto por Trump en la ciudad de Roma, en ese mismo estado, por la noche.

Si bien desde la Casa Blanca condenaron este tipo de actos intimidatorios, el Presidente Trump publicó una irónica respuesta relacionada a este incidente, lo que tensiona ambas campañas presidenciales a pocos días de las elecciones.

En su cuenta de Twitter, el magnate posteó "Amo a Texas", con una imagen del bus de Biden siendo acosado por los motoristas.

Además, una vez que se anunció la investigación del FBI, Trump no escondió su disgusto y señaló que otros hechos debiesen ser periciados.

"En mi opinión, esos patriotas no hicieron nada malo. En cambio, el FBI y la Justicia deberían estar investigando a los terroristas, anarquistas y agitadores de ANTIFA, que corren quemando nuestras ciudades controladas por los demócratas y dañando a nuestra gente", manifestó.

Cabe agregar que Antifa se autodenomina como un grupo de extrema izquierda que lucha contra el racismo y sexismo y de las políticas gubernamentales de Trump contra la inmigración y los musulmanes, según la BBC.

In my opinion, these patriots did nothing wrong. Instead, the FBI & Justice should be investigating the terrorists, anarchists, and agitators of ANTIFA, who run around burning down our Democrat run cities and hurting our people! https://t.co/of6Lna3HMU