El registro de un matrimonio entre dos niños de 12 años de edad ha generado polémica en Egipto, a tal punto que las autoridades de ese país se encuentran investigando el hecho que se dio a conocer a través de redes sociales.

Las imágenes captadas muestran la ceremonia nocturna de una boda infantil, fenómeno ampliamente extendido en el país más poblado del mundo árabe, consignó el diario español El Mundo.

El video fue grabado en Ain Shams, un popular barrio del norte de El Cairo y en el mismo se observan a los pequeños intentando bailar bajo un mar de celulares.

Hasta el momento, y conforme a la investigación, la niña que se ve en el video vive con su abuela, quien confirmó la celebración expresando que se trataba de una "simple fiesta de compromiso".

Pese a las declaraciones de la mujer, los medios locales dieron a conocer que las familias de ambos menores firmaron ciertas pautas, entre la que destaca que sólo consumarían su matrimonio una vez que se hicieran mayores de edad.

#Childmarriage is defined as a formal marriage or informal union before age 18. It is a #humanrights violation that disproportionately affects girls, legitimizes abuse & denies autonomy under the guise of culture, honor, tradition & religion https://t.co/Bv94WGjvTm @MccollumNiamh

Ante el impacto del hecho, Suad Abu Dayyeh, investigadora de la organización Equality Now, sostuvo al medio español que este tipo de escenas son frecuentes en el país debido a que "no existe en la ley de familia local ningún artículo que fije la edad de matrimonio".

La especialista denunció que "los menores que son obligados a casarse tienen supuestamente que esperar hasta cumplir los 18 años, que es cuando el contrato de matrimonio es registrado. Es un atajo para quienes perpetran el matrimonio infantil. Me niego a llamarlos padre o madre. Son auténticos perpetradores que violan los derechos humanos de los niños".

"Egypt has the thirteenth highest number of child brides in the world. According to Girls Not Brides, child marriage is in part driven by gender inequality. In 2017 UNICEF said that 17 per cent of girls in Egypt are married before their 18th birthday." https://t.co/qcH4IR818f