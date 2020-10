Salvatore Anello, un abuelo acusado de provocar la caída fatal de su nieta desde la ventana de un crucero en noviembre de 2019, se declaró culpable de homicidio negligente, después de más de un año de batallas legales.

En julio pasado, Chloe Wiegand, de un año de edad, cayó 150 pies de un crucero de Royal Caribbean atracado en Puerto Rico, después de que Anello la sostuviera contra lo que pensó que eran un par de ventanas cerradas, consignó CBS News.

"En el momento en que ocurrió el accidente, fue como si esta pared de vidrio protector desapareciera", afirmó Anello en un comunicado, quien desde que ocurrió el fatal accidente ha declarado que, en todo momento, pensó que había apoyado a su nieta sobre un vidrio.

Para Anello, el haber sido el responsable de la muerte de su nieta se ha convertido en una verdadera pesadilla. Tanto que decidió declararse culpable para dejar ese episodio atrás.

"Estaba completamente incrédulo. No estaba bebiendo y no la estaba colgando por una ventana. Solo quería golpear el vidrio con ella como lo hicimos juntos tantas veces antes. Me dejaron a cargo de mantener a salvo a mi hermosa nieta y fracasé ", expresó desconsolado el hombre que pagará la condena en su casa.

De acuerdo a CBS News, su familia no presentó cargos, pero los fiscales puertorriqueños lo acusaron de homicidio negligente.

"Que Chloe se haya ido es lo peor de la historia. No hay nada peor que puedan hacerme que lo que ya pasó", declaró Anello en noviembre de 2019 al mencionado medio.

Tras el accidente, los padres de Chloe presentaron una demanda por homicidio culposo contra Royal Caribbean en diciembre del año pasado, alegando que la compañía no "proporcionó áreas de entretenimiento para niños razonablemente seguras, incluidas ventanas razonablemente seguras".

Un abogado de la familia sostuvo que el barco no cumplía con las regulaciones de seguridad como tener protectores de ventanas, pantallas y un dispositivo para prevenir caídas que hubiera evitado que la ventana se abriera más de cuatro pulgadas.

The Royal Caribbean cruise lines is being sued by the family of toddler Chloe Wiegand, who fell to her death from the 11th floor of the ship when it was docked at Puerto Rico in July pic.twitter.com/dzcWVODTAf