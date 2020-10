La emotiva publicación de un padre junto a su hija, en distintas etapas de su vida, conmovió a los usuarios de las redes sociales, a tal punto que la publicación se hizo viral en Irlanda.

"Cómo empezó, cómo va", escribió Ciarán Shannon junto a tres fotografías en las que se ve acompañado de la joven, de nombre Niamh, desde que era una niña hasta la actualidad.

Lo mejor de todo es que cada una de las imágenes fueron capturadas en el mismo lugar: en una calle fuera de la casa de la familia.

Tres momentos

En entrevista con la BBC, Ciarán precisó que la primera foto fue tomada en el otoño de 1999, el primer día de clases de su pequeña hija. "Creo que estaba más nervioso que ella. Estaba tan orgulloso", afirmó el hombre, de 60 años de edad.

La segunda fotografía fue capturada 14 años después. Papá e hija recrearon su pose original en el último día de Niamh en la escuela Little Flower Girls, en mayo de 2013.

Finalmente, la tercera foto fue tomada el día de la graduación universitaria de Niamh, en el verano de 2018. Actualmente, la joven tiene 25 años de edad y es profesora de matemáticas y ciencias.

How it started. How it’s going pic.twitter.com/wm64ywTmmk — Ciarán Ó’Seanáin (@CiaranNB) October 10, 2020

"Sorprendido"

Lo que para Ciarán era un simple recuerdo, se convirtió en un hecho que conmocionó en Twitter, a tal punto que ha tenido más de cinco mil menciones y casi 950 mil me gustas.

"No podía creerlo cuando vi la respuesta de los usuarios, estaba totalmente sorprendido. Cuando llegué a casa, tenía alrededor de 500 me gusta, lo que me pareció genial, pero el post seguía y seguía acaparando atención".

Finalmente, este orgulloso padre expresó que lo mejor de todo es que pudo demostrarle a su hija lo feliz que está con sus éxitos y por haber logrado todo lo que quiso desde niña.