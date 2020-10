La tragedia marcó el destino de Nicola Keane, de 34 años, y su hijo Henry, de siete meses. La enfermera se lanzó de un puente y horas después la policía encontró a su bebé muerto, con signos de asfixia, en Dublín, Irlanda

El esposo de Nicola recibió la noticia de la muerte de su esposa cuando funcionarios de la policía irlandesa lo despertaron, el jueves 22 de octubre. Los efectivos subieron hasta el cuarto del pequeño para verificar su estado, pero estaba sin signos vitales.

Según el diario Independent, Nicola Keane murió cerca del puente de peaje M50 de Lower Road, Strawberry Beds, a las 3:45 de la madrugada. A esa hora un peatón la vio actuar de forma extraña.

El comunicado de las autoridades policiales califica las muertes de madre e hijo como una “tragedia familiar''. Así lo reseñó Irish Mirror: "En esta etapa, los investigadores de Gardaí (policía) están tratando estos incidentes como una tragedia familiar y actualmente no buscan a nadie más en relación con las muertes".

Nicola Keane trabajaba en Children 's Health Ireland en Crumlin, donde sus compañeros de trabajo aseguraron sentirse devastados por lo ocurrido. “El mundo de la enfermería está tristemente una vez más de luto”, dijeron a través de un comunicado.

Nicola Keane Incident Bio

Nicola Keane was an Irish nurse Irish nurse's body is found under a bridge just hours before the 34-year-old mother's seven-month-old baby son was discovered dead at her home.

Facts https://t.co/9WrgYKq5RR pic.twitter.com/DQ5VL5zeEa