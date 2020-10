Nathaniel Galicia Chien desafió a Elon Musk por Twitter luego que su auto Tesla Model Y perdiera el techo en plena autopista. El joven acudió con su padre a retirar su nuevo vehículo en Dublin (California) y dos horas después ocurrió el insólito desperfecto.

"Oye @elonmusk ¿Por qué no nos dijiste que Tesla vende convertibles ahora? Porque el techo de nuestro nuevo modelo Y se cayó en la carretera", escribió Chien en la red social. Allí abrió un hilo explicando su caso junto a un video.

“Había escuchado que había algunos problemas con el seguro de calidad de Tesla, pero no sé cómo puede pasar por alto algo tan importante como el techo que se instala”, comentó.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L