El Presidente Sebastián Piñera, al igual que otros mandatarios y representantes de organismos internacionales, felicitó a Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por el expresidente Evo Morales, por la victoria obtenida según encuestadoras privadas en la elección presidencial de Bolivia.

Mientras el conteo oficial avanza lentamente, los saludos a Arce se multiplicaron e incluso el expresidente Carlos Mesa, el candidato centrista, reconoció su derrota en primera vuelta.

"Felicito a Luis Arce por su elección como Presidente de Bolivia. Recién conversamos por teléfono para desearle éxito en su gestión", sostuvo Piñera en su cuenta de Twitter.

"Estoy seguro que trabajaremos con voluntad para avanzar hacia una nueva etapa en nuestra relación bilateral y fortalecer la integración regional", agregó.

Estados Unidos felicitó a Arce y señaló que el Presidente Donald Trump y su administración "esperan trabajar con el gobierno electo boliviano".

"Si está dispuesto a trabajar con nosotros en áreas en las que compartimos intereses y valores, deseamos eso", añadió el jefe de la diplomacia para América Latina, Michael Kozak. Bolivia y Estados Unidos carecen de embajadores desde 2008.

Los líderes de izquierda y simpatizantes de Morales fueron los primeros en celebrar. Entre ellos, las autoridades de Argentina, donde está refugiado el exmandatario desde el año pasado después de renunciar en medio de denuncias de fraude electoral.

El Presidente Alberto Fernández le envió un mensaje por redes sociales: "La victoria del MAS en Bolivia no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano. ¡Felicitaciones, Luis Arce!".

En Twitter, la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner hizo lo propio: "Felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un gran triunfo popular".

Aún antes de asumir funciones, Fernández facilitó el año pasado la salida de Morales de Bolivia hacia México, donde se asiló inicialmente, antes de brindarle refugio en Argentina tras su asunción, en diciembre de 2019.

También el gobierno mexicano saludó la victoria. "Las más sinceras felicitaciones de México al pueblo boliviano por la extraordinaria jornada democrática en la que fue electo Luis Alberto Arce, entrañable compañero y amigo de nuestro país", escribió en Twitter el canciller Marcelo Ebrard.

Igualmente, celebró el gobierno del Presidente venezolano Nicolás Maduro.

El mandatario "felicita al hermano pueblo boliviano por el amplio e inobjetable triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS)" y a Arce "por la contundente victoria alcanzada en las elecciones presidenciales", señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pero Maduro le dedicó un mensaje propio en Twitter: "¡Gran victoria! El pueblo boliviano unido y consciente derrotó con votos el golpe de Estado que le dieron a nuestro hermano Evo".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, apuntó en el mismo sentido, al manifestar en la red social que el MAS "ha recuperado en las urnas, el poder que le fue usurpado por la oligarquía, con la complicidad de la OEA y la guía imperial".

Congratulations to #MAS, which has regained in the polls the power usurped by the oligarchy, in collusion with the #OAS and under the guidance of the empire. #Cuba joins in the celebration of #LuisArce's victory. The Bolivarian ideal is reborn. pic.twitter.com/0iqmnFUF1Y