El influencer ucraniano, Dimitri Stuzhuk (33), falleció este fin de semana, luego de haberse contagiado de Covid-19 en Turquía. La noticia ha sorprendido a sus más de 1.1 millón de seguidores de Instagram, quienes lamentaron lo ocurrido.

En vida, Stuzhuk aseguró que la pandemia era una “farsa”, por lo que nunca le prestó demasiada atención, aunque durante su última semana dio su brazo a torcer.

Al octavo día de haber contraído el virus, el hombre aseguró en sus redes sociales que “¡La enfermedad no es efímera” y confesó lo mal que se sentía al no poder respirar como correspondía: “Tengo coronavirus. Quiero compartir cómo he empeorado y advertir a todos: yo también pensé que no había Covid, hasta que enfermé”.

En esta última publicación, el ucraniano reveló cómo comenzó a sentir los primeros síntomas: "En mi segundo día en Turquía, no me encontraba bien. Me desperté a media noche con el cuello hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago”, comenzó explicando.

Él creía que se trataban de dolores musculares como consecuencia de sus jornadas de ejercicios. Sin embargo, cuando le hicieron el PCR salió positivo.

Internado en la clínica

En medio de su mal estado de salud, el hombre de 33 años de edad decidió ir a un centro médico en su natal Ucrania: "El hospital está completamente lleno de gente, algunos están en el pasillo. ¡No hay comida, ni papel higiénico, ni cubiertos! Nadie me advirtió de esto", se quejó el 'influencer' tras estar ingresado y continuar su tratamiento con oxígeno en casa.

Todo estaba “bajo control” hasta que su respiración se fue debilitando y tuvieron que llevarlo nuevamente al hospital “grave e inconsciente”. Así confesó su exesposa Sofía Stuzhuk quien indicó que "tiene problemas con su sistema cardiovascular. Su corazón no lo soporta. Su estado es extremadamente grave. Nadie puede hacer nada", dijo en las redes sociales.

Confirman su muerte

Pasadas varias horas, desde que fue nuevamente internado en la clínica, Sofía confirmó la muerte del influencer por el mismo medio digital: "Dima (Dimitri) ya no está con nosotros (...) Hice todo lo que pude para que el padre de mis tres hijos viviera. Sólo quedan recuerdos cálidos, tres niños hermosos y una experiencia valiosa”

Aprovechó el espacio para dedicarle sentidas palabras a quien fue el “amor de su vida” hasta hace varios meses, cuando confirmaron su separación.

“Te estaré agradecida por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos. Por toda la invaluable experiencia y por quién me convertí contigo. Me conociste muy joven. Una chica normal de 19 años, estudiante de segundo año. Me enseñaste tantas lecciones”, escribió.

“Dios mío qué triste estoy que no me escuchaste de tu salud. Pero siempre hemos respetado las elecciones del otro. Gracias por todo, mi persona favorita, mi director, mi guía, el padre de mis hijos. Eres nuestro ángel de la guarda y tu amor siempre protegerá a nuestros angelitos. Que doloroso darme cuenta”, completó.

