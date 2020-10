Un caso de maltrato animal conmociona a una población de Argentina: un hombre ahorcó a su perro en un árbol. La noticia ha causado indignación y se ha hecho viral en las redes sociales por la crueldad contra la mascota.

El suceso ocurrió en Berazategui, Buenos Aires, y el culpable de la muerte de “El Negro”, como se llamaba la mascota de la familia, es su propio dueño. El hombre argumentó que mató al perro porque atacó a su hijo de dos años.

"El perro atacó a mi nene y casi me lo mata... el nene tenía tanta sangre en la cara que no podíamos encontrar la herida", aseguró Iván Luque, de 29 años, según reseña el diario El Universal de México.

Confesión

Antes de trasladar al niño al hospital, Luque llevó al perro hasta el patio de la casa y lo ahorcó en un árbol. Al principio había dicho que solo lo amarró, pero ante la denuncia y pruebas mostradas por los vecinos, confesó que mató a su perro.

"La realidad es que yo colgué al perro. Yo lo maté", admitió al explicar cómo ocurrió la muerte de la mascota, que tenía 9 años con la familia.

En las redes sociales, los usuarios se mostraron divididos ante lo ocurrido. "No hay pruebas de que haya mordido al nene, nunca lo mostró. Y el perro estaba en el barrio hace 5 años y nunca causó problemas, ¿no te genera dudas?", escribió una usuaria.

"Si tienes un perro agresivo llévalo a un refugio o pides ayuda; no lo matas. Y de última vas a un veterinario y lo duermen, pero colgarlo es de lo más siniestro"; "Yo tengo dos perros desde bebés, no sé qué haría si me muerden un hijo, pero te aseguro que no lo recompensaría"; comentaron.