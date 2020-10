Jasmine Triggs (23) y Jamal se conocieron a través de las redes sociales. Aunque ambos son de Estados Unidos, pertenecen a ciudades diferentes y verse en persona, era casi imposible tomando en cuenta que las ciudades estaban completamente cerradas, como parte de las medidas contra el coronavirus.

Tras meses conversando vía web, la pareja decidió dar el siguiente paso: conocerse en persona. Para esto, la mujer -que vive en Ohio- preparó sus maletas rumbo a Texas, ciudad donde vive su enamorado. Feliz, emocionada e ilusionada, Jasmine tomó el avión y, al aterrizar, nadie la estaba esperando.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la norteamericana reveló detalles de este frustrado viaje, que terminó en decepción total para ella: “Un tipo me llevó a 1.500 millas (2.400 kms.) de distancia solo para bloquearme y dejarme en el aeropuerto”, comenzó escribiendo en un largo hilo que dejó en evidencia su molestia con Jamal.

En la misma plataforma digital, Jasmine confesó que sentía algo especial por Jamal. Sin embargo, éste la decepcionó completamente. “Estuvimos hablando y hablando todos los días. Nos contamos cosas de nuestras vidas, me dijo que se dedicaba a la robótica (...) A mí él me gustaba. Además, me hablaba de cosas sexuales", confesó.

Según revela la joven ilusionada, su enamorado también le había dicho que “no podía esperar a verla” y que iba a “dejar su casa impecable” para esperar su visita.

Para el viaje, Jasmine tuvo que pagar cerca de US$380 (303.468 pesos chilenos) para comprar los pasajes ida y vuelta entre Ohio y Houston.

So a guy flew me to 1,500 miles away just to block me and leave me at the airport 😃😃😃