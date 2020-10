El presidente Donald Trump hizo ver el domingo que se recupera del covid-19 al mostrarse fugazmente ante sus seguidores, una salida demasiado riesgosa para los demás ocupantes del vehículo, según expertos médicos, un día antes del posible retorno del mandatario a la Casa Blanca.

Sorpresivamente, una caravana de vehículos negros surgió en las afueras del Hospital Walter Reed y desde uno los autos, Trump, portando mascarilla, saludó a sus partidarios reunidos ante ese establecimiento en las afueras de Washington.

Pero esta iniciativa suscitó vivas críticas, en especial por los riesgos corridos por los agentes del Servicio Secreto que acompañaban al presidente.

"Todos en el vehículo durante esta salida presidencial completamente innecesaria deben estar en cuarentena durante 14 días", dijo James Phillips, del Departamento de Medicina de la Universidad George Washington.

"Pueden enfermarse. Pueden morir. Por el teatro político. Mandados por Trump para poner sus vidas en peligro por este teatro político. Esto es una locura", añadió.

Zeke Emanuel, presidente del Departamento de Ética Médica y Política de Salud de la Universidad de Pensilvania, tuiteó: "Hacer conducir a sus agentes del Servicio Secreto con un paciente de covid-19, y más aún con las ventanas cerradas, los expone innecesariamente a un riesgo de infección. ¿Y para qué? Un truco publicitario".

