¿Qué pasó?

Un hombre habría adoptado a más de once cachorros para dárselos de comer a sus víboras, hecho ocurrido en la ciudad de Aguascalientes, en México.

Denunciado en redes sociales

Se trata de Kevin Peralta de la Torre, quien fue denunciado a través de redes sociales por adoptar perros pequeños, los que misteriosamente desaparecían a los pocos días, según detalló Infobae.

El mismo medio indicó, específicamente, que las once crías fueron acogidas por el individuo en solo cuatro meses.

Bloqueaba a los denunciantes

La denuncia fue realizada por Facebook, donde varias personas acusaron que el sujeto los habría bloqueado de esa plataforma y de WhatsApp luego de entregarle a los animales.

"Hola a todos. Yo le di dos perritos hace 22 días, e igualmente me bloqueó", manifestó un usuario.

"Es cierto, vino a mi casa por tres perritas en adopción y después me bloqueó. Ya no supe nada de él", dijo una mujer afectada.

"Los solicitan para dárselos de comer a sus víboras"

Sin embargo, Ana Karen Márquez Mata, una de las principales denunciantes, fue más allá y expuso que presuntamente "este sujeto y su pareja solicitan perros pequeños para dárselos de comer a sus víboras".

"No es posible que siga alimentando a sus víboras con los cachorros que le dan en donación y de buena manera", señaló.

Las explicaciones del denunciado

Luego que que Márquez hiciera una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en contra de Peralta, ella misma contó que anteriormente el sujeto fue a darle explicaciones a su domicilio y en plena madrugada.

"Abrí la puerta y le dejé que me explicara lo que estaba sucediendo. Él me dice que viene a darme la cara como yo le pedí, pero que quería que borrara mi publicación porque sólo eran tres cachorras las que había adoptado", expresó.

"Le dije que no la borraría hasta que me diera pruebas que todas las cachorras estaban bien, y que me dijera con qué personas las dejó", respondió.

Ante esto, el sujeto explicó que "él no las podía cuidar, que las dio en adopción 'a no sabe quién', que 'se paró' en una esquina y empezó a repartirlas".

La mujer agregó que "me decía que estaba buscando a las perras donde las dejó, incluso me mando fotos de unas callejeras asegurando que eran ellas. Claramente no eran las perritas".

Por el momento, las autoridades locales no han podido dar con el paradero de Peralta, quien actualmente se encuentra desaparecido.