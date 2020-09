Una joven, que no fue identificada, cayó por la ventana de un auto en movimiento mientras grababa un video para subir a su cuenta de Snapchat. El accidente ocurrió en una autopista del condado de Surry (sudeste de Inglaterra).

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb