¿Qué pasó?

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó este viernes la dexametasona, un medicamento de la familia de los corticoides, para el tratamiento de los pacientes graves de COVID-19 que necesitan suministro de oxígeno, después de que ya lo indicara la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta decisión permite a los laboratorios farmacéuticos que fabrican la dexametasona, medicamento utilizado con frecuencia en otras indicaciones, pedir que este nuevo uso se incluya oficialmente en su autorización de comercialización.

¿Qué dijo EMA?

"Basándose en los datos disponibles, la EMA aprueba el uso de la dexametasona en adultos y adolescentes (de más de 12 años y que pesen al menos 40 kilos), cuyo estado necesite administración de oxígeno", indicó la EMA en un comunicado.

La agencia se basa especialmente en las conclusiones del estudio británico Recovery, publicadas en junio.

"En los pacientes intubados (conectados a un respirador vía un tubo insertado en la tráquea), el 29% de los casos tratados con dexametasona moría al cabo de 28 días de tratamiento, frente al 41% de los que no recibía" el tratamiento, recuerda la EMA.

‼️ EMA endorses the use of #dexamethasone in #COVID19 patients on oxygen or mechanical ventilation:

👉https://t.co/UyLqlJHzcw pic.twitter.com/mQbQfPXxJj — EU Medicines Agency (@EMA_News) September 18, 2020

"En los pacientes que recibían oxígeno sin ser intubados, esta cifra era del 23% con dexametasona y 26% sin" el medicamento, continúa.

Sin embargo, "no se ha observado ninguna reducción del riesgo de muerte en los pacientes que no recibían oxígeno", concluye la agencia.

Reducción de la mortalidad en casos graves

Una serie de estudios publicados el 2 de septiembre en la revista médica estadounidense Jama mostró, además, que los medicamentos de toda la familia de los corticoides permiten reducir en un 21% la mortalidad al cabo de 28 días en casos severos de coronavirus, combatiendo la inflamación característica de las formas graves.

Ningún otro medicamento mostró un efecto significativo en la reducción de la mortalidad. Esto condujo a la OMS a recomendar "el uso sistemático de corticoides en pacientes con una forma grave o crítica" del virus.