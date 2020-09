Caitlin Bernier fue desvinculada de su empleo en un concesionario de Canadá, luego que sus superiores le indicaran que su vestimenta no era la más adecuada. La mujer relató en Facebook lo sucedido, asegurando que se sintió ofendida por la situación.

Los gerentes estaban incómodos

“Entré al trabajo y me senté en mi escritorio” comenzó relatando la mujer en la red social, revelando que luego de su llegada, una trabajadora de la empresa le pidió que se “tapara”.

"Ella tenía un suéter en la mano y me dijo: ‘sabes que tu camisa es transparente, tienes que ponerte este suéter o ir a casa y cambiarte’”. Para apoyar su petición, añadió: "los gerentes masculinos están incómodos con lo que llevas puesto y me pidieron que te dijera que cambies o te cubras".

Las vestimenta “inapropiada”

Acompañado de su largo texto, Caitlin publicó fotos en las que se le puede ver cómo le queda la camisa. En la imagen la mujer lleva una polera ajustada blanca, sin escotes ni adornos. Esto acompañado de un pantalón oscuro que, según su relato, usó para la entrevista de empleo en la que la contrataron.

“Dije que no me iba a cambiar, porque sentí que mi ropa era apropiada y me la he puesto días previos y nadie me había dicho nada”, recordó.

Fue entonces cuando decidió irse, ya que además se sentía incómoda con la situación. Al llegar a casa recibió una llamada del gerente de la empresa, quien le dijo: “He oído que te pusiste algo inapropiado para trabajar y no seguías el código de vestimenta o las instrucciones cuando te dijeron que cambies, así que te estoy dejando ir". Luego, en su relato, ella reflexionó: “me parece que nunca vio lo que yo llevaba puesto”.

Indignación total

“Me siento discriminada por ser la única vendedora femenina y no tener la oportunidad de expresar mi opinión al gerente o para que él vea lo que llevaba puesto. Trabajando aquí he experimentado comentarios sexuales de personal masculino, pero mi top ‘hizo que los machos se sintieran incómodos’ ¿Quién realmente debería sentirse incómodo?”, dijo en la red social, donde decenas de personas han simpatizado con ella.

Un post escrito “para mostrar que la discriminación en el lugar de trabajo femenino es algo real. Hoy perdí el trabajo porque era una mujer que no encajaba en un ‘lugar de trabajo masculino’”, dijo al tiempo que pidió que sus líneas se viralizaran en todo el mundo.