Un impactante accidente ocurrido en Boston, Estados Unidos, ha generado gran conmoción entre los habitantes de esa ciudad, quienes aún no pueden creer cómo sucedió este fatal hecho que cobró la vida de una mujer.

Carrie O'Connor, de 38 años de edad, es el nombre de la víctima de este accidente cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades policiales de la capital de Massachusetts.

O'Connor perdió la vida, luego que el ascensor del edificio donde residía se desprendiera, arrastrándola hasta el piso más bajo de la estructura.

The University is mourning the loss of Carrie O’Connor, a @BU_CAS lecturer in French. She is remembered for her passion for language, learning, and diversity. https://t.co/YTaoZzfLhY

Los vecinos del condominio aún están en estado de shock. No pueden creer que la mujer, profesora de francés de la Universidad de Boston, haya perdido la vida de una manera tan repentina y traumática.

De hecho, y tras el levantamiento del cadáver, la autopsia arrojó que la académica murió de "asfixia traumática".

"Escuché a alguien que estaba arrastrando un paquete en el pasillo, y luego escuché un grito ", expresó Leanne Scorzoni, vecina de la víctima a ABC News.

Scorzoni manifestó que al escuchar el grito, "salimos corriendo al pasillo y vimos a un caballero que obviamente estaba angustiado. Gritaba e hiperventilaba, diciendo: '¡Está muerta!¡Está muerta!'".

Boston University professor Carrie O'Connor, 38, has been identified as the woman who was tragically crushed to death in a faulty elevator, @TheSunUS can reveal https://t.co/30pGWtQcVr

Producto del impacto del accidente, funcionarios de la policía declararon a CBS News que el hombre que vio morir a O'Connor fue llevado a un centro de salud, debido a que sufrió un ataque de shock.

"Fue horrible. No querría nunca más ver esto, no fue un llanto. Ni siquiera puedo describir lo que fue", señaló Scorzoni, con respecto al accidente y al estado del vecino que intentó ayudar a la fallecida.

O'Connor, quien se había mudado recientemente al edificio, estaría tratando de cargar una caja en el ascensor cuando de repente cayó entre los pisos.

Los reguladores estatales dijeron que el ascensor había sido inspeccionado y certificado recientemente. No obstante, la causa del accidente está siendo investigada.

The family & friends of Carrie O'Connor are mourning after she was killed in an elevator accident at her Allston apartment. Witnesses say she was trying to fit a large package into the elevator when it suddenly plummeted from the 1st floor to the basement. https://t.co/dXQGTiTkzv pic.twitter.com/oNCr3Gpftw