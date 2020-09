La realidad de los venezolanos parece empeorar cada día más. La crisis política, la falta de alimentos y la dolarización del país aunado al mal funcionamiento de los servicios fundamentales como la luz, el agua y el gas doméstico indican que están llevando en picada a la nación reconocida hace décadas atrás como una de las más ricas de Latinoamérica.

A meses de realizarse las elecciones para una nueva Asamblea Nacional, la población venezolana atraviesa otro problema difícil de resolver: la falta de gas doméstico. Y es que la paralización de la producción de petróleo no solo ha afectado el abastecimiento de gasolina, sino también de este producto.

De acuerdo al registro de los medios locales, desde hace varias semanas una escena parece repetirse en distintos estados del país: personas haciendo largas filas para poder adquirir este tipo de combustible.

@Watcher_Ven #7Sep 8:45 am / Ciudad Bolívar: protesta por falta de gas doméstico, trancada la Redoma del Psiquiátrico y la Av Germania frente al Hospital Ruíz y Páez. La gente tiene meses sin recibir el servicio. / #Bolivar pic.twitter.com/BHrHN9vlgi — Alianza por Venezuela. (@AlianzaporV) September 7, 2020

Advertencia

La gravedad de la situación es tal que, en días recientes, la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) advirtió que dentro de los próximos 10 días del país podría quedar sin un litro de gas doméstico.

"A principios de año la producción de gas estaba en 20% y hace un mes llegó a 5%. En 10 días no habrá ni un litro de gas en toda Venezuela y sólo quedará el 7% de la población que se surte con gas metano que llega a través de las tuberías", aseguró Eudis Girot, director ejecutivo de Futpv, según El Pitazo.

Girot apuntó que actualmente trabajan con una reserva que cubre tan solo el 10% de la demanda diaria y destacó que el 89% de la población depende del gas propano que es el que llega mediante las bombonas.

El sindicato de trabajadores petroleros de Venezuela advirtió que en 10 días no habrá “ni un litro” de gas doméstico - Infobae https://t.co/Hho1GnrEHJ / el paraíso #Bolivariano sin nada ! — Gmo. Bustos Duhart (@guillermobustos) September 13, 2020

Venta en dólares

"No he desayunado, no he tomado café. Aquí estoy que me desmayo, esperando en Dios para que, por lo menos, mande las bombonas y ver si nos venden", afirmó una ciudadana de ese país, quien apuntó que el producto está siendo vendido en 20 dólares americanos, cuando el sueldo mínimo es de dos dólares (un poco más de 1.500 pesos chilenos).

"Tenemos cinco meses sin gas y estamos desesperados", expresó otra venezolana.

A la denuncia de la falta de gas, se suma el hecho que muchos de los galones vendidos están llenos con una mitad con el producto y la otra con agua.

"Me la vendieron (la bombona) en 20 dólares y mira, la mitad está llena de agua y la otra mitad de gas", contó otra coterránea a un medio de comunicación de ese país.

La falta del producto ha llevado a muchos habitantes a recurrir a técnicas antiguas como el uso de leña. Sin embargo, esta práctica ha llevado a algunos a sufrir de problemas respiratorios, en un panorama marcado, además, por la pandemia por el coronavirus.

#PulsoRegional #Barinas #10Sep Alrededor de 40 vecinos de Ciudad Varyna (Caobos, Las Palmas, Caoba y Pardillo) trancaron la Av. Principal del sector manifestando tener cuatro meses sin gas doméstico y sin ningún ningún tipo de respuesta por parte de Cadigas.

Vía @briceida2010 pic.twitter.com/PJYl6NSMoY — Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) September 11, 2020