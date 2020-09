Stephanie Angélica Vásquez, de 25 años de edad, murió el pasado 9 de septiembre en Estados Unidos, producto de un accidente automovilístico. Vásquez iba a bordo de su lujoso Toyota Supra 2020 color amarillo, transitando a alta velocidad por Kensington, cuando de pronto chocó en una intersección con un vehículo que intentaba hacer un giro.

La joven fue reportada fallecida en el lugar de los hechos, al igual que su acompañante de 35 años, que viajaba en el asiento de copiloto. Así informó la Policía del condado de Montgomery en un comunicado.

El chofer del otro vehículo involucrado, fue trasladado de emergencia a un centro de salud con heridas graves; otras dos personas que se movilizaban en ese mismo vehículo también resultaron con lesiones de gravedad y están siendo atendidas.

NEW: 2 confirmed dead in Gaithersburg crash. 3 transported, expected to survive. We’re live on @fox5dc at 10 pic.twitter.com/2qhCQ8Gg6K