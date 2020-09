El ministro brasileño de Medio Ambiente, Ricardo Salles, desafió este jueves a Leonardo DiCaprio a "poner su dinero" al servicio de la preservación de la Amazonía, una causa que el actor estadounidense, crítico del gobierno de Jair Bolsonaro, defiende con ardor.

"Querido Leonardo DiCaprio, Brasil lanzó el proyecto de preservación 'Adopte un parque', por el cual tú o cualquier empresa o individuo podrán adoptar uno de 132 parques de la Amazonía y patrocinarlo por 10 euros al año por hectárea. ¿Pondrás tu dinero al servicio de tu causa?", tuiteó el ministro Salles en un mensaje en inglés compartido por el propio Presidente Bolsonaro.

Dear @LeoDiCaprio Brazil is launching “Adopt1Park” preservation project which allows you or any other company or individual to pick one of the 132 Parks in the Amazon and directly sponsor it at 10 Euros per hectare per year. Are you going to put your money where your mouth is? https://t.co/VMG817oUX8