El gobierno municipal de Escobedo, ubicado en México, decidió llevar a juicio administrativo a dueños de mascotas que incurran en maltrato animal. De esta manera, el municipio se convierte en el primero en tomar acciones legales contra este tipo de casos.

Hace unas semanas se realizó la primera audiencia oral, por el maltrato de un boxer adulto, que tenía rastros de golpes y abandono, además de permanecer sin alimento y en condiciones insalubres, en una vivienda de la colonia Santa Luz.

El caso se dio a conocer gracias a una denuncia vecinal que las autoridades atendieron inmediatamente: "El perro estaba en una situación muy deplorable, completamente enfermo, no podía levantarse, y estaba en los huesos", relató durante la audiencia Melissa Ramos, directora de la Unidad de Protección Animal de Escobedo, según consignó el portal Milenio.

Acusado confirma maltrato animal

Durante el juicio, el acusado reconoció haber abandonado a su mascota de nombre Maleno y se justificó de que no contaba con los recursos económicos necesarios para llevarlo a un veterinario a causa de la pandemia. "Yo no tenía la solvencia para pagar uno. Mi trabajo son ventas de autos, estuve dos meses en casa y seguía sin venta, no se están vendiendo, mi esposa tiene medio trabajo", alegó.

Las autoridades reprochan su falta de responsabilidad, ya que la municipalidad cuenta con una clínica veterinaria gratuita: "Escobedo es el único en todo el estado y quizá en el país, que tiene una clínica veterinaria municipal para la gente que tiene pocos recursos, y cuando la gente nos comprueba que no tiene los recursos para atender el animal, los tratamientos y la atención son gratuitos", enfatizó Ramos.

Maleno falleció

Tras la denuncia efectuada por los vecinos de la zona, Maleno fue internado a un hospital y después a una clínica veterinaria del municipio. Sin embargo, el pasado 18 de agosto falleció.

"Usted dice que no tenía dinero para atenderlo, y, ¿qué pensaba hacer con el perro? ¿Dejar que se muriera? ¿Esperar que se muriera en el patio?", cuestionó Antonio Santamaría, coordinador veterinario de Escobedo, asegurando que el acto de abandono se trata de “crueldad”.

“Aquí hay crueldad, a parte del obvio maltrato y la negligencia. Es difícil entender cómo se puede abandonar un animal a su suerte, a sabiendas de que no come, a sabiendas de que tiene un mes enfermo”, agregó el funcionario municipal.

Tras el juicio, los dueños de Maleno fueron sancionados por el juez cívico con 100 Unidades de Medida y Actualización, que supera los 8.600 pesos mexicanos, así como 5.500 pesos mexicanos por la atención del perro en la clínica veterinaria antes de fallecer.