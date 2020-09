¿Qué pasó?

Unas 200 personas fueron evacuadas con helicópteros militares debido a un incendio forestal en el norte del estado de California, en el oeste de Estados Unidos, indicaron las autoridades locales este domingo al final del operativo.

Aparatos militares Black Hawk y Chinook participaron en este operativo de rescate coordinado por las autoridades de la zona.

A wildfire in California’s Sierra National Forest trapped campers at the Mammoth Pool Reservoir on Saturday. About 200 people were rescued by helicopter. https://t.co/0I6lP12efd pic.twitter.com/2hna8JHxIa — The New York Times (@nytimes) September 6, 2020

200 evacuados

Las aeronaves transportaron a las decenas de evacuados desde el área del embalse Mammoth Pool en el bosque nacional Sierra, a unos 70 kilómetros al noreste de Fresno, señaló la Guardia Nacional y los servicios de seguridad de California en sus cuentas de redes sociales.

“Más de 200 personas han sido evacuadas”, escribió en Facebook la oficina del Sheriff del condado de Madera. La operación de rescate ya fue "cumplida", informaron los voceros.

Veinte personas fueron llevadas a hospitales, dos con heridas graves y el resto moderadas, según el cuerpo de bomberos de Fresno.

Dozens of evacuees are evacuated to safety on a Cal Guard Chinook last night after the Creek Fire in central California left them stranded. Photo courtesy California National Guard. pic.twitter.com/mi7X6wchpN — The California National Guard (@CalGuard) September 6, 2020

Ola de calor en California

Estas personas estaban atrapadas por las voraces llamas en ese turístico lugar y aguardaban ayuda frente a este siniestro declarado el viernes en un terreno escarpado y accidentado.

El incendio se registra en el contexto de un fin de semana marcado por una nueva ola de calor en California.

A mediados de agosto, otra ola de calor propició múltiples incendios que arrasaron más de 600.000 hectáreas de bosque en las tres últimas semanas y obligaron a evacuar a decenas de miles, sumando distintas áreas.