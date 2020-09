¿Qué pasó?

Flash, el perro de los rescatistas chilenos que realizan labores de búsqueda en la ciudad de Beirut, en Líbano, resultó lesionado durante los trabajos de esta jornada.

El animal, que ganó reconocimiento mundial al detectar posibles señales de vida bajo los escombros que dejó la gran explosión ocurrida a inicios de agosto, tuvo un accidente que le provocó una lesión en una de sus patas.

Flash, Chilean rescue dog, who detected signs of life under Mar Mikhael rubble two days ago has been injured during a search operation earlier today.#Beirut #Lebanon #نبض_بيروت pic.twitter.com/1NEhwaMygM — Sama Dizayee (@samadizayee) September 5, 2020

Derivado a un veterinario

La herida sufrida por Flash no sería de gravedad, pero igualmente dejó de participar en los trabajos de búsqueda en el barrio de Mar Mikhael, en la capital libanesa.

El can, además, fue trasladado hasta un centro veterinario cercano para revisar su lesión y recibir el tratamiento correspondiente, informó la periodista Sama Dizayee en su cuenta de Twitter.

Flash, Chilean rescue dog, was removed from the rubble site as he was injured earlier today in Mar Mikhael during a search operation. He was transferred to a vet in #Beirut for treament. #Lebanon #نبض_بيروت pic.twitter.com/BHNBGx7oBy — Sama Dizayee (@samadizayee) September 5, 2020

"Niguna señal de vida"

El equipo de rescatistas de “Topos Chile”, en tanto, señalaron no haber encontrado “ninguna señal de vida” entre los escombros de un edificio derrumbado en Beirut, luego que el jueves se detectaran posibles latidos cardíacos entre las ruinas.

Francesco Lermanda, uno de los socorristas chilenos especializados, este sábado dijo que “lamentablemente, hoy podemos decir que técnicamente no tenemos ninguna señal de vida dentro del edificio”.

“Sin perjuicio de eso, la cooperación y los protocolos continúan para poder dejar la zona segura y seguir buscando alguna víctima en el interior”, agregó.

La explosión ocurrida en el puerto de Beirut, el 4 de agosto pasado, destruyó vecindarios enteros y dejó al menos 191 muertos y más de 6.500 heridos.