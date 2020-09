¿Qué pasó?

Indignación existe en una familia argentina, residente en la ciudad de General Roca, que recibió los restos de su abuelo desaparecido al interior de una caja de mayonesa.

Este hecho fue dado a conocer por una de las nietas del adulto mayor, quien publicó en redes sociales una fotografía sobre cómo recibieron el cráneo de su abuelo, Luis Sosa, a quien se le perdió el rastro el 10 de enero de 2019, cuando tenía 77 años.

¿Qué dijo la familia?

“¿Se puede ser más basura? Un año y ocho meses esperándote y buscándote, y te entregan como si no fueras nada. ¡Así! En una caja de mayonesa. Que se enteren todos la clase de m... que tenemos en el Poder Judicial. ¡Somos solo un número para ellos, y los que no nos callamos somos molestia!”, escribió Vero Sosa, nieta del fallecido, en su cuenta de Facebook.

“Van a tener que seguir trabajando señores fiscales, porque no voy a parar hasta saber qué le pasó a Don Sosa, mi abuelo, y cuando lo sepa no van a saber dónde meterse. A Luis Sosa lo hicieron desaparecer. Luis Sosa no se dejó morir en un basural. Luis Sosa no es un pedazo de cráneo. A Luis Sosa le pasó algo”, añadió la mujer.

Hallazgo del cráneo

Tras la desaparición del hombre, un mes después fue hallado un cráneo, pero en primera instancia se desestimó que fuera del anciano y se creyó que correspondía a una mujer.

Sin embargo, un año y ocho meses más tarde se confirmó que los restos sí pertenecían al desaparecido y le fueron entregados a la familia en las condiciones detalladas por una de las nietas.

"Se nos rieron en la cara"

“A nosotros nos trataron muy mal. Se nos rieron en la cara. En febrero del año pasado, el fiscal nos dijo que el cráneo encontrado no era de mi abuelo, y ahora nos dicen que sí”, relató Cinthia, otra nieta de Luis Sosa, a TN.

“Tenemos muchas dudas con respecto a los restos. Ya no sabemos si pertenecen a mi abuelo, a una mujer o a otra persona. Encima no le podemos dar cristiana sepultura porque no nos dieron el certificado de defunción. Parece otra tomada de pelo”, agregó Cinthia.

El Ministerio Público Fiscal, en tanto, informó en un comunicado que los restos óseos hallados en un vertedero de General Roca sí corresponden a los del adulto mayor, según un peritaje efectuado por Laboratorio Regional de Genética Forense.