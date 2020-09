El fotógrafo profesional de origen neerlandés, Bas Uterwijk, suele recrear rostros de personajes importantes con inteligencia artificial. En esta oportunidad, el artista creó la cara de Jesucristo y ha sido tan impecable su trabajo, que la imagen dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Con el uso de Artbreeder, un programa de edición de imagen gratuito, el fotógrafo combinó varios rostros con los que tradicionalmente se ha vinculado a Jesús, incluida la Sábana Santa de Turín y el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, y tras obtener una imagen única, procedió a retocar las características étnicas que existían en Oriente Medio hace 2 mil años.

“Esta aplicación permite combinar múltiples fuentes de rostros y fusionarlas en una versión sintetizada, guiada por las decisiones artísticas del usuario”, explicó Uterwijk en la misma red social.

I was happy with the result as a representation of a collective cultural depiction but at the same time I felt it lacked any historical accuracy. So I changed the hair and beard to a more credible length and style for the time and region and I brought in elements found in