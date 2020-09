Las tensiones raciales en Estados Unidos parecen ir creciendo a medida que pasan los días. Y es que en plena pandemia por el coronavirus, cientos de habitantes de ese país han alzado nuevamente su voz en señal de rechazo, luego que se conociera otro caso de abuso policial contra un hombre afroamericano.

En el video difundido este jueves 3 de septiembre, se muestra como funcionarios de la policía en Nueva York asfixian a un hombre que se encontraba inmovilizado y en el piso en plena vía pública en la ciudad de Rochester.

Aunque el hecho ocurrió el pasado mes 23 de marzo, la familia de David Prude, de 41 años de edad, decidió sacar a la luz pública las imágenes con la intención de hacer pagar a los policías por la muerte del hombre que se suma a la lista de crímenes raciales en ese país.

En el material audiovisual se observa como el hombre es rodeado por los funcionarios y asfixiado con una especie de capucha por varios minutos.

Lo más impactante de la escena, es que se ve a David desnudo, con las manos esposadas y sentado en medio de la calle, mientras los policías lo rodean.

Según el registro de los medios locales, el hombre sobrevivió hasta el momento que llegó la ambulancia, sin embargo, murió tras siete días internado.

El 23 de marzo, Joe, hermano de David, llamó al 911 para pedir ayuda porque el hombre tenía un comportamiento extraño por problemas relacionados con su salud mental.

Casi de manera inmediata, el conductor de un camión también habría marcado a la línea de emergencia para avisar que un hombre afroamericano iba desnudo por la calle, caminando entre los autos y gritando que estaba contagiado de coronavirus, precisaron los medios de ese país.

Another death of a Black man in police custody is sparking new outrage. This time, it’s in upstate New York. https://t.co/5IlpxTYN80