¿Qué pasó?

Más de un centenar de opositores del gobierno de Venezuela, entre ellos diputados y colaboradores del presidente parlamentario, Juan Guaidó, recibieron este lunes el "indulto" del mandatario socialista, Nicolás Maduro, "en aras de promover la reconciliación nacional", informó el Gobierno.

¿Qué dijo el Gobierno?

"Se concede indulto presidencial a los ciudadanos que se mencionan a continuación", dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, al leer durante una rueda de prensa transmitida por la televisión gubernamental una lista que incluye a Roberto Marrero, asistente de Guaidó, además de los parlamentarios opositores Gilber Caro y Renzo Prieto.

"La intención principal es que los asuntos de Venezuela los resolvemos los venezolanos y que se resuelvan por las vías pacíficas, electorales y democráticas", sostuvo.

En ese sentido, indicó que: "Todo evento electoral es un intercambio, un diálogo entre los potenciales elegidos. Somos los venezolanos quienes decidimos a quienes elegimos o no elegimos".

Elecciones parlamentarias

Respecto a las elecciones parlamentarias, convocadas para el 6 de diciembre, afirmó que: "Todos tenemos derecho para ser o no candidatos al Parlamento, por lo tanto no hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento del decreto y la participación o no en el evento electoral".

"Hay un amplio abanico de garantías para el 6 de diciembre, quien no quiera participar, es porque tiene otros planes", señaló.

El indulto

El indulto presidencial incluye a 110 dirigentes, entre ellos 23 diputados principales y cuatro suplentes.

Rodríguez manifestó que esta acción del Ejecutivo Nacional surge de la recomendación de la Comisión de Justicia, Paz y Tranquilidad Pública.

Finalmente, se informó que el Ministerio de Relaciones Interiores y el Servicio Penitenciario quedaron a cargo de ejecutar el indulto.