Arqueólogos han trabajado durante al menos 32 años por encontrar la “ciudad perdida”, misma donde Jesus multiplicó los panes y los peces, y además, caminó sobre el agua y le regresó la visión a un ciego. Se trata de Betsaida, un lugar bíblico que guarda años de historia.

Tras un largo tiempo de excavaciones, investigaciones y gran esfuerzo, llegó la confirmación que muchos esperaban y que además, comprueba que las narraciones bíblicas eran reales: En las cercanías del mar de Galilea, en el sitio arqueológico de Et-Tell, ubicado en la ribera del río Jordán, está la “ciudad perdida”.

Ante este hallazgo, el profesor Rami Arav de la Universidad de Nebraska dice que no tiene ninguna duda de que Et-Tell es la ubicación de la aldea bíblica: “Las fuentes antiguas imponen varios requisitos para la identificación de Betsaida, estos hallazgos en Et-Tell me convencieron no solo a mí, sino a un grupo de expertos “, dijo para Daily Mail.

Para argumentar el hallazgo, Arav se refirió al historiador romano, Titus Flavius Josephus, quien describe la ubicación de Betsaida en sus escritos. “Josephus dice que la ciudad estaba en el ‘Golán inferior’ cerca del estuario del río Jordán”, dijo, resaltando además que se trata del mismo lugar de la excavación.

Betsaida: Una ciudad en ruinas llena de historia

Arav destaca la descripción de Josephus de cómo Betsaida fue posteriormente “ascendida a la dignidad de una ciudad” y rebautizada como Julias, en honor a la esposa del emperador romano Augusto.

En las excavaciones, el equipo de investigación que estudiaba el lugar descubrió un templo dedicado a Julia, la esposa de Augustus, otra señal que afirma que es el lugar correcto.

Et-Tell se encuentra a más de un kilómetro del Mar de Galilea, contrariamente a la descripción que da la bíblica sobre Betsaida, donde revela que es un lugar accesible en barco. Sin embargo, los expertos aseguran que se trata del lugar correcto.

Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron herramientas de pesca antiguas, edificios ya derruidos por el paso del tiempo, almacenes de alimentos y la puerta de la ciudad.

Según revela la Biblia, Jesús había maldecido a la aldea, advirtiendo que enfrentaba un trato peor que Sodoma, una ciudad destruida por Dios en el Antiguo Testamento. Esto porque los residentes no se arrepintieron de sus pecados, a pesar de los milagros hechos por el hijo de Dios.

Aunque Betsaida no cumplió con el fatal final de esa ciudad, finalmente fue abandonada. “Afortunadamente, Jesús no dijo cuándo será destruida la ciudad”, bromeó el Arav, quien además resaltó que “En el siglo IV fue abandonado y, sin mantenimiento, los edificios colapsaron”.