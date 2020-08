Las cámaras de seguridad de las oficinas de una funeraria en Caldas, Colombia, grabaron el insólito atraco que intentó perpetrar un hombre. Su arma: un plátano verde que llevaba en una bolsa. Pero la valentía de un empleado de la compañía echó por tierra sus intenciones.

En el video, que se viralizó a través de las redes sociales, se observa cuando el hombre llega al local. Mientras conversa con el trabajador de la funeraria se le ve una bolsa en la mano. De pronto, simula que busca algo debajo de su camisa, a la altura de su cintura; donde habitualmente se esconden las armas de fuego.

Con la bolsa plástica camufla el plátano como si fuera una pistola y le apunta al trabajador, quien no dudó en abalanzarse sobre el sujeto y tratar de quitarle el “arma”. Aunque no lo logra en el primer intento, las cámaras dejan constancia como lo persigue hasta la salida.

Según reportó BLU Radio, el valiente trabajador era el administrador de la funeraria. El ladrón habría ingresado a las oficinas bajo la excusa de buscar un presupuesto para servicios fúnebres por un familiar que había fallecido.

Debate en las redes

La viralización del video del atraco frustrado generó diversas reacciones en las redes sociales. Muchos lo tomaron con humor, incluso hicieron memes con lo ocurrido. Otros se mostraron más reflexivos.

“A mí ese cuento del intento de asalto a una funeraria, usando un plátano como pistola, no me parece gracioso. Entiendo que es un intento de robo, y eso es censurable, pero me imagino la desesperación de ese señor para jugársela por semejante locura”, comentó un usuario de Twitter.

También trajo a colación otros robos insólitos: “El hecho me hizo acordar cuando en Nariño (Colombia) un ‘personaje’ le robó a una señora la olla a presión en la que cocinaba unos frijoles. La olla la vendió por un lado y los frijoles por otro”.

Ahora estaba viendo las noticias cuando veo que querían robar una funeraria con un plátano. Y entrevistaron a la victima y le pregunto que iba a hacer con el plátano, el señor dijo: un sancocho pic.twitter.com/JJ0S8mJ1zX — Manu (@Manuela78318410) August 19, 2020

acabo de oír en la tv ??? hombre atraca funeraria con un plátano??? pic.twitter.com/gpZRZ22xnx — mel 🍄 (@thoryvo) August 20, 2020