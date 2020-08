¿Qué pasó?

Un niño de 11 años fue obligado por su padrastro a cavar un hoyo en México. El hombre le dijo que esa sería su tumba.

¿Cómo ocurrió el hecho?

La situación se produjo en la zona de Cozumel, donde el pequeño era explotado y maltratado por su agresor, según consignó Caracol.

En uno de los audios rescatados por la policía de ese país, se puede apreciar al menor diciendo: "Ya no quiero estar aquí, ya me cansé, he pensado en escaparme, en quitarme la vida".

Además, el pequeño decía que vivía con "miedo todos los días, de despertar y no saber qué va a pasar hoy, ya me cansé".

Fue obligado a cavar un hoyo

A su vez, medios locales informaron que el hombre lo obligó a cavar un hoyo, luego que el menor reclamara la muerte de un loro que tenía como mascota.

Sin embargo, no todo quedó allí, ya que el agresor le decía que ese hoyo iba a ser su tumba.

Rescate del pequeño

Un llamado de los vecinos alertó a la policía, que llegó hasta el domicilio para ir en ayuda del menor, pero los padres lograron fugarse del lugar tras el operativo.

Los vecinos del sector -incluso- indicaron que el niño realizaba ventas callejeras debido a que su padrastro lo obligaba, todo esto en plena pandemia de coronavirus.

El niño, quien además era forzado a estar desnudo, ahora se encuentra bajo el cuidado de las autoridades respectivas.