En New York, Estados Unidos, todavía luchan contra el virus covid-19, lo que ha puesto de moda una nueva tendencia entre ricos y famosos: realizar pruebas rápidas a sus invitados. No todos tienen acceso a estos test, que en media hora emiten un resultado. El servicio completo, que incluye a un médico privado, puede salir hasta en 500 dólares por paciente.

“Hemos ido a estos eventos privados, privados, privados, donde me piden que firme un documento de ‘nada de lo que ves en esta casa puede ser filtrado'”, afirmó la doctora Asma Rashid al diario The New York Times. Ella tiene un consultorio médico en los Hamptons, el refugio veraniego de los más poderosos de la capital financiera de Estados Unidos.

Reveló que incluso recibe llamadas en la madrugada para realizar una prueba de “último momento”, luego que sus clientes acuden a un evento. Pero regularmente, su trabajo consiste en tomar una muestra, con “un pinchazo en el dedo o un hisopo nasal”, mientras el invitado todavía está en su automóvil.

Solo cuando dan negativo, Rashid da acceso a la reunión que puede ser un cumpleaños, una boda o incluso una pijamada. Este servicio tiene tanto éxito que ahora es ofrecido por empresas dedicadas a organizar fiestas y promocionado por influencers en las redes sociales.

Dudas sobre su efectividad

“Yo diría que las pruebas rápidas en este momento son para los ricos. Es demasiado caro. ¿Quién tiene entre 150 y 500 dólares en medio de la recesión?”, planteó Tasha Todd, una asistente médica en Dallas.

Pero no solo su escandaloso precio es cuestionado por los expertos, también su efectividad. El comisionado adjunto de control de enfermedades de Nueva York, Demetre Daskalakis, dijo al NYT que “los negativos no son definitivos”.

De hecho, comentó que a quienes se les aplicaron test rápidos son nuevamente examinados. “Tenemos que volver a probar todos nuestros negativos, por lo que está haciendo dos pruebas para todos los que son negativos”, explicó.

La propia doctora Rashid admite que “ninguna prueba es 100%. Una prueba negativa no impide que uno no sea portador del virus”.