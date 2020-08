Un grupo de científicos anunció este martes 18 de agosto que avistó la presencia de la denominada musaraña elefante de Somalía en el Cuerno de África, un pequeño mamífero de nariz con forma de trompa, casi medio siglo después que esta extraña especie se diera por prácticamente por perdida.

Fue entre 1891 y 1973 cuando se vio la presencia de decenas de ejemplares, pero desde ese época que no se había detectado el rastro de esta especie también denominada "sengi de Somalía".

La ONG Global Wildlife Conservation incluso la inscribió en su lista de "las 25 especies perdidas más buscadas" a este animal del tamaño de un ratón que puede correr hasta casi 30 km/h.

