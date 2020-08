El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

La normalización de las relaciones diplomáticas entre los EAU e Israel es un "Enorme avance", tuiteó Trump, algo que calificó de "Acuerdo de Paz Histórico entre nuestros dos grandes amigos".

Luego, en declaraciones a los periodistas, el mandatario dio a entender que se esperaban otros avances diplomáticos entre Israel y sus vecinos árabes.

"Están pasando cosas de las que no puedo hablar", dijo.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd