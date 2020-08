"Me gusta cuidarme y hacer todo lo posible por estar saludable. Trabajo en el sector de la salud y nunca pensé que me pasaría esto", así lo expresó Sette Buenaventura, enfermera de Salford Royal Hospital en Greater Manchester, Reino Unido, luego que le amputaron su pierna derecha a causa de un tumor.

La joven, de 26 años de edad, narró que desde hacía semanas presentaba molestia en su miembro inferior, sin embargo asoció el dolor a las largas horas de trabajo en el centro de salud a causa de la pandemia por el coronavirus.

"Estuvimos allí cada hora para ayudar a cualquiera que nos necesitara, me dio un gusto real ese nivel de compromiso", afirmó la joven a la BBC, quien manifestó: "Así es trabajar en los hospitales: te olvidas de tus propios dolores porque estás ocupado ayudando a otras personas, lo cual me encanta hacer. Pero todo tiene un costo".

Tumor canceroso

Sin embargo, y a pesar de su resistencia, Sette no pudo más con el dolor, razón por la cual le realizaron los estudio pertinentes para determinar que ocurría exactamente con su pierna.

Una vez con los exámenes en manos, los doctores le dieron la mala noticia que tenía un sarcoma, un tumor que se produce en los huesos y en los tejidos blandos, consignó CBS News.

Los especialistas hablaron con Sette y le dijeron que el tumor canceroso había aumentado al "tamaño de una pelota de golf", lo cual era una situación delicada. Fue justo en ese instante que le comunicaron que la única posibilidad de sobrevivir era amputando su pierna.

"Cuando me dijeron que me tenían que quitar la pierna, me molesté mucho, pero como no tenía tiempo para pensar en eso, simplemente me puse manos de los doctores", narró la joven.

Tras la operación, Sette se mantiene en buen estado de salud y le fue otorgada una prótesis de pierna, a la cual se acostumbra de a poco.

"Creo que es realmente importante para cualquier persona con un dolor persistente ir a que lo revisen", aconsejó la enfermera y concluyó: "Si hubiera captado esto antes, probablemente ahora estaría en una posición diferente".