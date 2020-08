Un grupo de investigadores halló un fósil ámbar, de más de 99 millones de años, en cuyo interior se encontraba una especie prehistórica conocida como "hormiga del infierno", que se caracterizaba por la letalidad con la que atacaba a sus presas.

De acuerdo a los científicos, y tras realizar el estudio pertinente del hallazgo, los antepasados del insecto tenían un arma mortal en lugar de unas pinzas modernas: mandíbulas verticales que usaban para sujetar a la presa contra un cuerno en la cabeza para que fuera más fácil mantener su comida.

El fósil se recuperó en Myanmar, un país asiático, y se remonta a la era final cuando los dinosaurios deambulaban por la Tierra, el período Cretácico. La pieza de ámbar muestra el momento exacto en que una "hormiga del infierno" (haidomirmecina) toma a su víctima, un pariente ahora extinto de la cucaracha, conocida en Chile como barata, (Caputoraptor elegans).

El descubrimiento fue publicado el pasado jueves 6 de agosto en la revista científica Current Biology, consignó CBS News.

Big #HellAnt news today @CurrentBiology: fossilized predation confirms hell ant mandibles functioned unlike any living species. We propose evolutionary integration analogous to the vertebrate skull provided access to new adaptive space in this wild lineage https://t.co/KqAjQZjNvs pic.twitter.com/uPfYaKXpvh