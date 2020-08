Una situación bastante insólita ocurrió en el municipio de Neiva, Colombia, donde vecinos de la zona golpearon a un hombre y le prendieron fuego a su motocicleta, como supuesta “justicia”, para acabar con la delincuencia.

Sin embargo, esta supuesta “justicia” que tomaron por sus propias manos, no fue la correcta, ya que el hombre que pensaban que era un ladrón, era realmente inocente.

Su nombre es Leonel Enrique Silva y, tras lo ocurrido, afirmó a Caracol Noticias, que fue acusado injustamente de un robo: “Ese día iba saliendo acá al mediodía a almorzar y subí a Los Pinos a comprar unas bolsas con las que yo trabajo. Bajando por toda la vía 50 un carro me cerró y dijo que yo era un ladrón”.

La verdad salió a la luz

Luego del incidente y la quema de la moto, principal transporte de Leonel, la policía colombiana llegó al lugar para capturarlo. Sin embargo, fue puesto en libertad a los pocos minutos cuando la víctima del robo explicó que el hombre no era quien le había hurtado sus pertenencias y que era completamente inocente.

Al salir de la comisaría, Leonel inició acciones legales contra las personas que lo agredieron: “Casi me matan por esa equivocación y yo tengo mi conciencia tranquila, yo soy vendedor. No sé por qué me confundieron”, añadió.

Según la Policía, en lo que va de año, la comunidad ha quemado seis motos de presuntos ladrones, por lo que las autoridades hacen un llamado para que los ciudadanos no hagan justicia por sus propias manos y contacten a las autoridades, quienes deben cumplir ese rol de seguridad en la zona.