La humanidad está aceptando que por un buen tiempo se seguirán utilizando las mascarillas, así que el mercado también está poniendo foco al asunto.

Tanto es así que en países como India y Turquía estas piezas se sumaron al ajuar de las novias, quienes están apartando mascarillas de diseñador con bordados en oro y plata incluidos.

Las bodas futuras incorporarán la prenda, así que desde los invitados hasta los novios ya están pensando en la mejor combinación entre sus galas y el tapabocas.

Maestros artesanos turcos ya están fabricando pedidos de máscaras quirúrgicas deslumbrantes, con oro de 14, 18 y 22 quilates en su parte frontal, seguidas de tres capas de tela para evitar los contagios por Covid 19, reseñó Daily Sabah.

Para ajustarlas, las novias proporcionan sus medidas de rostro, y sus máscaras están listas tres días después de hacer el pedido.

Mustafa Öz, presidente de la Cámara de Joyeros de Kahramanmara, dijo que la demanda de máscaras ha aumentado.

"Esperamos ver máscaras doradas en los rostros de las novias en todas las bodas", dijo a la Agencia de Noticias Ihlas (IHA).

Tamil Nadu: Radhakrishnan Sundaram Acharya, a goldsmith from Coimbatore has designed masks using gold & silver strings. He says,"the gold mask has been made using 18-carat gold which costs Rs 2.75 lakhs& the silver mask costs Rs 15,000. Around 9 orders have been confirmed so far" pic.twitter.com/HJDIBrfDTd