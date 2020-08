Minutos de pánico vivieron algunos turistas que estaban disfrutando de la atracción Splash Mountain, ubicada en el parque temático de Disney World Orlando, en el estado de Florida, Estados Unidos, al ver que su bote se hundía lentamente.

En total eran cinco las personas que iban arriba de este bote, y cuando estaban llegando al tramo final de la atracción, las personas reaccionaron de inmediato y desembarcaron para ponerse a salvo. En pocos segundos, el agua cubrió por completo el "tronco", tal y como se aprecia en los videos y fotografías que compartieron los testigos a través de las redes sociales.

Aunque se trató de un hecho grave, que además generó un gran susto entre los turistas, los trabajadores de esta atracción de Disney les hicieron un llamado de atención por haberse bajado del bote sin autorización.

“Salimos del bote porque estaba hundiéndose mientras estábamos atrapados allí, y la empleada de Disney World decidió decirnos que deberíamos habernos quedado en el bote, pero se hundió tan pronto como nosotros salimos...”, escribió en su cuenta de Twitter la joven Skyelar Ingersoll (@skyelaringrsoll), junto a un video donde se evidencia lo que estaba ocurriendo con el bote.

so we got out of our boat because it was sinking while we were stuck there and the disney world employee decided to tell us that we should’ve stayed in the boat but it went under as soon as we all stepped out... nice #DisneyWorld #splashmountain #MagicKingdom #disney not okay???? pic.twitter.com/15zMnP1wgX