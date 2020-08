Una cámara de seguridad capturó el insólito momento en que un padre y su hijo de 11 años de edad, fueron a una peluquería en Vicente López, Argentina, para cortarse el pelo, pero luego que el peluquero terminó con su trabajo, estas dos personas sacaron un arma de fuego y le robaron.

Este local había estado cerca de 4 meses sin abrir sus puertas, debido a la pandemia del coronavirus, la que ha provocado el confinamiento total en todo el país, sin embargo, tras algunas flexibilizaciones de las medidas sanitarias, comenzaron abrir algunos comercios, entre ellos, esta peluquería que recientemente fue asaltada.

Video muestra el momento del robo

Ambos simularon ser clientes y, tras ser atendidos, sacaron una pistola para robar el local. El adolescente de 11 años era quien tenía guardada entre su ropa el arma de fuego y, una vez que el peluquero terminó de cortarle el cabello, se dispusieron a robarle todo lo que tenía.

Las imágenes de la cámara de seguridad del negocio muestran cómo, después de terminar el corte, el joven es quien se acerca a su padre para entregarle el arma. Fue entonces cuando inició la amenaza hacia el trabajador, quien por resguardar su vida, no dudó en entregar todo.

En ese momento, otro empleado de la peluquería reaccionó y, en defensa de su compañero, logró que estos ladrones escaparan sin llevar a cabo el asalto.

https://t.co/aYP5VbGZfA Vicente López: robó una peluquería junto a su hijo de 11 años, después de cortarse el pelo pic.twitter.com/vpkvVFsIH8 — Zona Norte Diario (@ZonaNorteDiario) August 3, 2020

A pesar de esto, el peluquero víctima de lo ocurrido, quedó lastimado: “Le pegaron con la culata de la pistola y el nene le daba patadas. Lo peor es que, con todas las restricciones, uno no trabaja tanto, no me iban a sacar mucho", dijo el propietario del local, según relata TN en su portal web.

Ambos fueron detenidos por la policía argentina, luego de ser descubiertos robando otros locales de la zona. Sin embargo, el menor de edad fue puesto en libertad de forma casi instantánea.