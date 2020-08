El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha identificado algunas de las especies de semillas enviadas misteriosamente a residentes de distintas localidades del país, a través de paquetes mandados desde China.

Hace unos días atrás los funcionarios estadounidenses denunciaron la situación y advirtieron a quienes recibieron el paquete que, por ninguna razón, plantaran las semillas, pues podría tratarse de plantas invasoras.

Sin embargo, y tras iniciar las investigaciones y análisis correspondientes, las 14 especies que hasta ahora han estudiado parecen ser inofensivas, según el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), consignó CBS News.

Hasta el 29 de julio el USDA identificó en los paquetes inspeccionados semillas de mostaza y repollo; así como hierbas como menta, salvia, romero y lavanda.

Aunque las especies identificadas hasta ahora son inofensivas, los expertos en plantas han advertido que las semillas de otras partes del mundo podrían dañar los cultivos.

"Las especies invasoras causan estragos en el medio ambiente, desplazan o destruyen plantas e insectos nativos y dañan gravemente los cultivos. Tomar medidas para evitar su introducción es el método más eficaz para reducir tanto el riesgo de daños a causa de especies invasoras ", comunicaron los funcionarios estatales de agricultura.

En este sentido, el comisionado del Departamento de Agricultura de Texas, Sid Miller, instó a las personas a ser cautelosas. "Podría ser una bacteria. Podría ser otro virus, algún tipo de especie invasora", aseguró Miller.

Mientras que Robin Pruisner, funcionaria estatal de control de semillas del Departamento de Agricultura y Manejo de Tierras de Iowa, dijo a la agencia de noticias Reuters que ha escuchado informes de un posible recubrimiento de insecticida o fungicida en las semillas, que podría resultar especialmente dañino para los cultivos.

Today, Under Secretary Greg Ibach talked to e-commerce representatives about unsolicited packages of seeds from China received by citizens across the nation. https://t.co/ItduSpDxYE pic.twitter.com/Mjz89QvR9E

#APHIS is working closely with @CBP and State Depts of Ag re: unrequested seeds. If received, pls contact State Dept of Ag https://t.co/g0WhR57Wv3 or the #APHIS State Plant Health Office https://t.co/CdHtWghDbC. Keep packaging and do not plant seeds from an unknown origin! pic.twitter.com/LORKeTh4Tc