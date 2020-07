Un momento de total desesperación vivió una familia en Argentina, cuando unos delincuentes le robaron el vehículo con sus hijos a bordo. Para bajarlo, lo lanzaron en pleno movimiento, a dos cuadras de donde se realizó el acto delictivo.

Entre gritos, desesperación y llanto, la mujer pudo rescatar a su hijo menor de edad, a quien lanzaron de forma violenta del auto, rompiéndole la boca.

La peor pesadilla

Las imágenes, grabadas por unas cámaras de seguridad de la zona, captaron el momento en que una mujer sacaba su auto del garaje de su casa, ubicada en el barrio San José, en la localidad bonaerense de Almirante Brown, alrededor de las 16:10 horas del pasado jueves.

Dentro del vehículo, en el asiento de atrás, estaba su pequeño hijo de 6 años de edad. Todo parecía un momento normal, hasta que segundos más tarde, el panorama se convirtió en una total pesadilla.

Luego de sacar el auto de la casa, la mujer se baja, para cerrar la puerta del garaje. Fue entonces cuando los ladrones se montaron en el auto rápidamente y lo robaron.

En las imágenes, se puede evidenciar los gritos de la madre, quien solo quería que le regresaran a su hijo, quien había quedado en el auto con los ladrones.

El niño resultó herido

En su desesperación, se cuelga de la puerta del conductor del auto, en un último intento por frenar, lo que le provocó la fractura de su mano izquierda. A pesar de eso, ella sigue corriendo detrás del vehículo a los gritos, rogando que le entregaran el niño.

Finalmente, a las dos cuadras, y según el relato de la madre, los delincuentes lo golpearon en la boca y lo lanzaron con el auto en pleno movimiento.

"Yo lo llamaba y él me gritaba 'mamá, mamá', de adentro, Sentí que me moría porque ellos no paraban, grité con todas las fuerzas para que salgan mis vecinos. Solo me acuerdo que corría por el medio de la calle llamándolo. Lo tiraron en la otra cuadra. Lo vi cuando venía con su boca sangrando", contó llorando la víctima al diario argentino Clarín.

"Es horrible vivir así. Yo me levanto para ir a trabajar y ellos se levantan para ir a robar", dijo indignada la mujer, quien aseguró que se percató de lo que estaba ocurriendo, justo cuando estaba cerrando el garaje.

"Los vi cuando estaba cerrando el portón y lo único que quería hacer era sacar a mi nene del auto. Es mi único nene, casi lo pierdo antes de nacer. Sentí que se llevaban todo, no me importó el auto. Me desesperé, no me importó que tengan armas", detalló la mamá del nene.

El caso se encuentra en investigación por parte de la fiscalía nacional, al tiempo que los casos delictuales aumentan significativamente en la zona.