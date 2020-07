Adrianna Ocampos es el nombre de esta madre que tuvo que separarse de su pequeño hijo David Gael, tras haber sido diagnosticada con Covid-19. Ella es una oficial de la policía argentina y, una vez que contrajo la enfermedad, la mantuvieron aislada en un hospital de Mendoza, separada de todos sus familiares.

Pero la ausencia que más le dolió fue la de su pequeño hijo, a quien tenía semanas sin ver. Es por eso que las hermanas de Adrianna, llevaron al pequeño al hospital para que tuvieran un tierno reencuentro, con una ventana de por medio -para evitar un contagio de coronavirus-. Al llegar, la oficial de policía se emocionó, repitiendo en varias oportunidades, cuánto amaba a su bebé.

El amor separado por un vidrio

Adrianna está aislada desde el 19 de julio y no falta mucho para salir, siempre y cuando dé negativo en el PCR de coronavirus. Sin embargo, sus ganas de ver a su bebé fueron tantas que sus hermanas -quienes quedaron a cargo del menor- organizaron un corto encuentro entre ambos.

El encuentro conmovió no solo a los presentes, sino también a quienes han visto el video, y es que al verse de nuevo, parecía que hubiesen estado durante años separados: “Te amo, mi amor”, “cuídate mucho”, “no llores, ya va a ir mamá a casa”, son algunas de las frases de la oficial Ocampos con voz entrecortada, mientras interactúa con el pequeño.

La madre, en conversación con TN, aseguró que tan pronto cumpla su cuarentena y supere el coronavirus, retomará sus labores como policía, además de abrazar mucho a su hijo: “Esto es por y para vos, todo este sacrificio que mamá hace. Ya pronto nos veremos”, fue el mensaje para su pequeño.

A través de las redes sociales fue que Adrianna publicó este tierno video que ha recorrido algunos países. En él, cuenta cómo fue que se contagió con esta enfermedad: “Soy positivo en #COVID19 y no por andar rompiendo la cuarentena, si no por hacer mi trabajo, lo que me corresponde por ser policía”, escribió.

Asimismo, se refiere a lo difícil que ha sido no ver a su hijo durante varias semanas: “Hoy fue uno de los días más difícil de mi vida, ver al amor de mi vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo me partió en dos”.

