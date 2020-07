El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo alarde este domingo del apoyo a su campaña de reelección, cuando faltan 100 días para los comicios, en los que espera que una "mayoría silenciosa" le de la victoria.

El republicano de 74 años ha luchado en numerosos frentes y enfrentado críticas crecientes sobre su manejo de la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas.

Trump se encuentra rezagado en las encuestas ante su oponente demócrata, Joe Biden.

En el último golpe a su esperanza de permanecer en la Casa Blanca después del 3 de noviembre, sondeos publicados el domingo mostraron un debilitamiento de su apoyo en tres estados claves para ganar la elección.

"La Campaña Trump tiene más ENTUSIASMO, según muchos, que cualquier campaña en la historia de nuestro gran país, incluso más que 2016", escribió el propio mandatario en Twitter.

"¡Biden no tiene NADA! ¡La mayoría silenciosa hablará el 3 de NOVIEMBRE! Las Encuestas Falsas de Supresión y las Noticias Falsas no salvarán a la Izquierda Radical", añadió.

