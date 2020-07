La activista medioambiental Greta Thunberg se comprometió a donar un millón de euros, tras recibir el Premio Gulbenkian para la Humanidad, que reconoce a las personas por su contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático.

En un video tuiteado, Thunberg sostuvo que todo el dinero del premio será donado a través de su fundación a "diferentes organizaciones y proyectos que trabajan para ayudar a las personas en la primera línea afectadas por la crisis climática y la crisis ecológica, especialmente en el Sur Global", consignó CBS News.

Según un comunicado emitido por Gulbenkian, la fundación de Thunberg comenzará donando 100.000 euros a la campaña SOS Amazonia, "para abordar el Covid-19 en el Amazonas", y otros 100.000 euros a la Fundación Stop Ecocide, para apoyar sus esfuerzos contra el "ecocidio "- la destrucción masiva de la naturaleza- .

El premio otorgado a la joven activista es entregado por la Fundación portuguesa Calouste Gulbenkian y se estableció en 1956, con "el objetivo principal de mejorar la calidad de vida a través del arte, la caridad, la ciencia y la educación".

El presidente del gran jurado de Gulbenkian, Jorge Sampaio, señaló mediante un comunicado en que el jurado llegó a un "amplio consenso" al elegir a Thunberg como la ganadora de este galardón.

"La forma en que Greta Thunberg ha sido capaz de movilizar a las generaciones más jóvenes por la causa del cambio climático y su lucha tenaz para alterar un 'status quo' que persiste, la convierte en una de las figuras más notables de nuestros días", expresó Sampaio.

Por otra parte, la declaración de la Fundación indicó que la joven fue merecedora del premio porque "dio voz a las preocupaciones de las generaciones jóvenes sobre su futuro, que está en riesgo debido al calentamiento global, y ha sido el centro de atención de su juventud, pero también de su comunicación directa e incisiva (...). Su influencia global no tiene precedentes para alguien de su edad".

Thunberg fue nombrada Persona del Año de la revista Time en 2019 y ha sido nominada dos veces al Premio Nobel de la Paz.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

