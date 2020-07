Jihad Al-Suwaiti, de 30 años, decidió subir la pared del Hospital de Hebrón en Cisjordania para ver con vida por última vez a su mamá. Desde la ventana exterior de la unidad de cuidados intensivos acompañó a Rasmi Suwaiti, de 73 años, hasta que el coronavirus se la llevó.

“Mi hermano me avisó que estaba grave. Subí a la ventana de su habitación y la observé detrás de la ventana hasta que respiró por última vez”, contó el joven palestino al portal Arab Post. “Me sentí impotente viéndola”, reconoció.

Su hermano trabaja como enfermero en el hospital, donde acompañó a su mamá mientras estuvo internada luego de presentar los primeros síntomas de covid-19. Era una paciente de riesgo, pues sufría de leucemia.

“Siempre tuvo miedo y le advertimos (...) Pero desafortunadamente estaba infectada con el virus (...) La historia comenzó cuando mostró síntomas de una gripe leve, pero los síntomas comenzaron a intensificarse gradualmente”, recordó Jihad.

Desde que su madre fue internada, Jihad la acompañó. Por ello, incluso se alejó del resto de su familia para minimizar el riesgo de contagio. “Las radiografías mostraron que el virus dañó sus pulmones, especialmente porque sufría de leucemia crónica, y pasó cinco días allí con respiradores artificiales hasta que murió”, relató.

La noche del jueves del 16 de julio, Jihad se despidió de ella a las 20:00 horas. “Salí para cumplir con las medidas de seguridad”, explicó. Luego regresó para llevarle unas cosas y fue entonces cuando su hermano le avisó que estaba grave.

Aunque intentó ingresar de nuevo la UCI, no lo dejaron entrar. Como medida desesperada decidió subir la pared y llegar hasta la ventana donde sabía que la vería por última vez.

Su fotografía, sentado en la ventana desconsolado, fue viralizada en las redes sociales por el diplomático Mohamad Safa, representante permanente ante la Organización de Naciones Unidas.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs