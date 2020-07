El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha negado durante meses a promover el uso de mascarillas para combatir la pandemia de coronavirus, publicó en Twitter este lunes una foto suya con el rostro cubierto con mascarilla, en lo que consideró un gesto "patriótico".

"Estamos unidos en nuestro esfuerzo para vencer el invisible virus de China y muchas personas dicen que es patriótico usar una mascarilla cuando no se puede hacer distanciamiento social", escribió Trump en su cuenta.

"!No hay nadie más patriótico que yo, su Presidente favorito!", sentenció. La imagen adjunta, en blanco y negro, muestra a Trump con una mascarilla oscura con el sello presidencial.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN